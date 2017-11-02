Прокурор Новосибирска предъявил экс-руководителю Сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» иск на 16 млн

Прокурор Новосибирска Денис Ференц предъявил гражданский иск бывшему руководителю Сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгению Богораду, потребовав взыскать с него 16,6 млн рублей в пользу государства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, гражданский иск будет рассмотрен в Центральном суде Новосибирска в рамках уголовного дела по обвинению бывшего руководителя Сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дата начала процесса не сообщается.

Напомним, Евгений Богорад добровольно сдался новосибирской полиции в конце января 2017 года после того, как 8 лет находился в федеральном розыске, скрываясь на территории США и Израиля. По версии следствия, возглавляя занимавшееся управлением недвижимостью госпредприятие, Богорад с сообщниками похищал деньги филиала, составляя фиктивные договоры на услуги. После того, как Генеральная прокуратура РФ провела ревизию в ведомстве, там вскрылась недостача в размере 230 млн рублей. В Центральный суд Новосибирска дело Богорада поступило 28 марта 2017 года, сейчас оно находится на рассмотрении. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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