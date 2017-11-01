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Новосибирскому школьнику грозит срок за взлом «электронного дневника»

Главная Происшествия
Новосибирск
14:41 1 Ноября 2017
хакеры, школа, новосибирск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске передано в суд уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося одной из местных гимназий, взломавшего «электронный дневник» и исправлявшего одноклассникам плохие оценки на хорошие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, инцидент произошел весной 2016 года. Школьник с помощью специальной программы получил администраторский доступ к сервису «Электронный дневник». После этого в течение месяца юный хакер исправлял себе и одноклассникам по их просьбе плохие оценки на хорошие.

Осенью изменения в успеваемости учеников заметили их преподаватели, сообщившие о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части первой ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы. Личность злоумышленника была установлена, сейчас он находится под подпиской о невыезде, ожидая суда.

Фото: flickr.com

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