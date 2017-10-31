Защита новосибирского экс-губернатора Василия Юрченко обжаловала приговор

Защита новосибирского экс-губернатора Василия Юрченко, признанного виновным в превышении полномочий и приговоренного к трем годам лишения свободы условно, обжаловала решение служителей Фемиды.

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Игоря Шурпика, защита подала апелляционную жалобу несмотря на то, что текст приговора адвокаты еще не видели. После знакомства с текстом приговора адвокат планирует дополнить свою жалобу. Игорь Шурпик также не исключил подачи апелляционных жалоб со стороны еще двух адвокатов Василия Юрченко – Александра Баляна и Владимира Бригадина.

Напомним, 20 октября Центральный районный суд Новосибирска вынес вердикт бывшему главе региона Василию Юрченко. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам условно с запретом занимать определенные должности на такой же срок. По данным следствия, Юрченко нанес ущерб областной казне в размере 14 млн рублей, санкционировав продажу земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска компании «Тактика». Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область в 2010-2014 годы, был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.