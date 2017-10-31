КПРФ: В Новосибирске задержан злоумышленник, пририсовавший Ленину рога

Новосибирские коммунисты сообщили о задержании подозреваемого в порче установленных в городе баннеров с поздравлениями со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказали в Новосибирском обкоме КПРФ со ссылкой на группу «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», предполагаемый вандал был задержан вечером на улице Гоголя. Мужчина забрался по лестнице на рекламную конструкцию и пририсовал Владимиру Ленину рога. Предполагается, что именно этот человек причастен ко всем случаям порчи баннеров к 100-летию революции в Новосибирске.

Напомним, в минувший вторник коммунисты заявили о том, что были испорчены два плаката на улице Кирова. Неизвестные подрисовали изображенному на баннерах Владимиру Ленину рога, а поверх изображенных за ним революционных масс написали «воинство сатаны». В обкоме заявили, что это могла быть «политическая акция, спланированная заранее».

Официальных комментариев правоохранительных органов по факту задержания предполагаемого вандала пока не поступало.

Фото: vk.com/act54