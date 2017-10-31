31 октября
Новосибирск
погода -5 °C
курсы валют
57.87
 
€ 67.22
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

КПРФ: В Новосибирске задержан злоумышленник, пририсовавший Ленину рога

Главная Происшествия
Новосибирск
10:56 31 Октября 2017
вандализм, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирские коммунисты сообщили о задержании подозреваемого в порче установленных в городе баннеров с поздравлениями со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказали в Новосибирском обкоме КПРФ со ссылкой на группу «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», предполагаемый вандал был задержан вечером на улице Гоголя. Мужчина забрался по лестнице на рекламную конструкцию и пририсовал Владимиру Ленину рога. Предполагается, что именно этот человек причастен ко всем случаям порчи баннеров к 100-летию революции в Новосибирске.

Напомним, в минувший вторник коммунисты заявили о том, что были испорчены два плаката на улице Кирова. Неизвестные подрисовали изображенному на баннерах Владимиру Ленину рога, а поверх изображенных за ним революционных масс написали «воинство сатаны». В обкоме заявили, что это могла быть «политическая акция, спланированная заранее».

Официальных комментариев правоохранительных органов по факту задержания предполагаемого вандала пока не поступало.

Фото: vk.com/act54

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

30 Октября 2017 г.
Антону Коновалову вменяют коммерческий подкуп
Новости Новосибирска: В Новосибирске из-за врезавшейся в остановку машины погиб пешеход

В Новосибирске из-за врезавшейся в остановку машины погиб пешеход

27 Октября 2017 г.
Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии
Новости Новосибирска: СК подтвердил задержание директора новосибирской стройкомпании

СК подтвердил задержание директора новосибирской стройкомпании

26 Октября 2017 г.
Бизнесмену вменяется коммерческий подкуп
Новости Новосибирска: Эвакуацию в новосибирском ТЦ объяснили плановыми учениями

Эвакуацию в новосибирском ТЦ объяснили плановыми учениями

26 Октября 2017 г.
Пользователи в соцсетях предположили очередную атаку телефонных террористов
Новости Новосибирска: Новосибирский суд вынес приговор жениху, обокравшему тамаду на свадьбе

Новосибирский суд вынес приговор жениху, обокравшему тамаду на свадьбе

26 Октября 2017 г.
Кражу будуший супруг совершил прямо на свадьбе
Новости Новосибирска: Новосибирца приговорили к обязательным работам за гибель от голода игуаны

Новосибирца приговорили к обязательным работам за гибель от голода игуаны

24 Октября 2017 г.
По вине мужчины животные оказались замурованы в подвале на несколько месяцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Министр экономразвития Новосибирской области подвела итоги экспертного обсуждения «мусорной концессии»

Министр экономразвития Новосибирской области подвела итоги экспертного обсуждения «мусорной концессии»

26 Октября 2017 г.
По словам Ольги Молчановой, появилось два альтернативных проекта
Новости Новосибирска: «Парк чемпионов» будет отстаивать строительство хоккейного стадиона в Новосибирске

«Парк чемпионов» будет отстаивать строительство хоккейного стадиона в Новосибирске

26 Октября 2017 г.
Соорганизатор проекта готов доказать его целесообразность и законность
Новости Новосибирска: Новосибирские депутаты могут попросить правительство РФ помочь аграриям продать зерно

Новосибирские депутаты могут попросить правительство РФ помочь аграриям продать зерно

30 Октября 2017 г.
Текст обращения готовят в заксобрании региона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.