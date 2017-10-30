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Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

Главная Происшествия
Новосибирск
18:19 30 Октября 2017
суд, новосибирск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник, 30 октября Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте на два месяца подозреваемого в коммерческом подкупе директора стройкомпании «ПТК-30» Антона Коновалова.

Информация об аресте Антона Коновалова обнародована на сайте Железнодорожного районного суда. Напомним, о задержании бизнесмена стало известно 26 октября. По информации СУ СК России по Новосибирской области, предприниматель был задержан в офисе своей компании. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение в размере более 1,5 млн рублей от дольщика за оформление необходимых документов - согласия на переуступку прав требования на квартиру в строящемся доме по улице Волховская в Ленинском районе Новосибирска. Директору стройфирмы вменяют нарушение части восьмой ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп, т.е. незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег в особо крупном размере). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com

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