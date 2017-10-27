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В Новосибирске из-за врезавшейся в остановку машины погиб пешеход

Главная Происшествия
Новосибирск
10:42 27 Октября 2017
авария, дтп, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Полиция Новосибирска в пятницу сообщила подробности произошедшего накануне, около 20 часов по местному времени, дорожного инцидента на Бердском шоссе. Автомобиль Honda Integra, под управлением 22-летнего водителя двигавшийся со стороны Нижней Ельцовки в сторону Академгородка, врезался в пешеходов на остановке общественного транспорта «Клиника Мешалкина».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что в результате ДТП погиб 20-летний молодой человек, еще один 25-летний пострадавший пешеход госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: pixabay.com

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