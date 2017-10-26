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СК подтвердил задержание директора новосибирской стройкомпании

Главная Происшествия
Новосибирск
17:41 26 Октября 2017
бизнес, следствие, строительство, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирские следователи задержали директора местной строительной компании по подозрению в получении незаконного вознаграждения от дольщиков за оформление необходимых документов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, 39-летний коммерсант был задержан в минувшую среду вечером у себя в офисе. По данным следствия, в июле 2017 года к бизнесмену обратился один из участников долевого строительства, который хотел получить согласие на переуступку прав требования на квартиру в строящемся доме по улице Волховская в Ленинском районе Новосибирска.

- На протяжении нескольких месяцев между «дольщиком» с подозреваемым продолжались переговоры, по результатам которых последним были выдвинуты требования о получении незаконного денежного вознаграждения за подписание соответствующих документов в сумме свыше 1,5 млн рублей, - рассказали в Следственном комитете.

Дольщик обратился к силовикам, которые в итоге взяли бизнесмена «с поличным» при получении денег. Директору стройфирмы вменяют нарушение части восьмой ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп, т.е. незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег в особо крупном размере). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы. По словам следователей, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании коммерсанту меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовным делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области.

Имя подозреваемого в Следственном комитете не сообщают, однако известно, что строительство на улице Волховская (жилой комплекс «Радуга») ведет ООО «ПТК-30», входящее в группу компаний «ПТК-30». О задержании директора «ПТК-30» Антона Коновалова в четверг сообщил «Коммерсантъ». В приемной ГК «ПТК-30» корреспонденту Sibnovosti.ru информацию о задержании не подтвердили, но и не опровергли, предложив обратиться за комментарием к юристу группы компаний. Юрист был недоступен для комментариев.

Фото: flickr.com

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