Эвакуацию в новосибирском ТЦ объяснили плановыми учениями

В четверг утром в Новосибирске был эвакуирован многофункциональный комплекс «Сан Сити».

Фотографии эвакуации разместили пользователи соцсетей, предположив очередную атаку телефонных террористов. Между тем, редакции Sibnovosti.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что эвакуация не связана с какими-либо звонками, а является плановыми учениями персонала самого «Сан-Сити».

Фото: vk.com/incident_nsk

Напомним, 28 сентября текущего года в Новосибирске эвакуировали ряд торговых центров и несколько общеобразовательных школ. Как уточнили тогда в полицию, с сообщением о заложенной бомбе в мэрию позвонил неизвестный. Сообщение не подтвердилось. Схожие атаки лже-минеров, сопровождавшиеся массовой эвакуацией людей, осенью были зафиксированы в ряде российских регионов.