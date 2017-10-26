Новосибирский суд вынес приговор жениху, обокравшему тамаду на свадьбе

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в краже. Будучи женихом, он во время свадьбы ухитрился украсть деньги, предназначенные для оплат услуг ведущего торжества.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел еще в августе 2016 года. Во время свадьбы в летнем кафе бизнес-центра «Гринвич» 28-летний жених увидел оставленную без присмотра женскую сумку и украл ее. В сумке, принадлежащей организатору свадьбы, находилось 29 тыс. рублей, которые невеста передала для оплаты услуг тамады.

Когда кража была раскрыта, железнодорожный районный суд признал горе-жениха в тайном хищении чужого имущества и приговорил его к штрафу в размере 80 тыс. рублей. Обвиняемый оспорил решение в апелляции, заявляя, что невиновен, однако вышестоящая инстанция – Новосибирский областной суд – подтвердил законность решения.

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