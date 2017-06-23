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В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

Главная Происшествия
Новосибирск
09:31 23 Июня 2017
происшествия, погибшие, женщина, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в районе Академгородка на местную жительницу упало дерево. Спасатели МАСС попытались оказать ей первую помощь, однако спасти женщину не удалось. Инцидент произошел 22 июня. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 

Предварительно установлено, что около 15:30 мск шквалистый ветер сломал растущее близ остановки общественного транспорта дерево, которое упало на 51-летнюю женщину. По словам очевидцев, потерпевшая в момент трагедии возвращалась домой с работы. 

«В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась», — говорится в сообщении. 

Отметим, что по данному факту следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Фото: vk.com/incident_nsk

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