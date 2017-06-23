В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

В Новосибирске в районе Академгородка на местную жительницу упало дерево. Спасатели МАСС попытались оказать ей первую помощь, однако спасти женщину не удалось. Инцидент произошел 22 июня. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что около 15:30 мск шквалистый ветер сломал растущее близ остановки общественного транспорта дерево, которое упало на 51-летнюю женщину. По словам очевидцев, потерпевшая в момент трагедии возвращалась домой с работы.

«В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данному факту следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: vk.com/incident_nsk