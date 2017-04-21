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Чиновник в Новосибирской области избежал наказания за 15-миллионный ущерб бюджету

Главная Происшествия
Новосибирск
18:18 21 Апреля 2017
происшествия, общество, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области закончился судебный процесс по громкому делу. По информации следственного комитета, заместителя главы Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева признали виновным по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

По данным следствия и суда, в 2009-2012 году Конев отвечал за контроль хода работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве. Работы велись за счет бюджетных средств, направленных в регион по программе «Чистая вода». Чиновник подписывал акты приемки работ, выполненных без должного уровня качества и по завышенной стоимости. В итоге району был нанесен ущерб в районе 15 млн. руб.

По приговору суда Коневу назначили год исправительных работ и удержание десятой доли заработка в доход государства.

При этом суд освободил Конева от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.

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