21 апреля
Новосибирск
погода +9 °C
курсы валют
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске годовалый мальчик выжил, выпав из окна восьмого этажа

Главная Происшествия
Новосибирск
12:13 21 Апреля 2017
общество, происшествия, скорая
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Годовалый мальчик в четверг выпал из открытого окна на восьмом этаже в Новосибирске и остался жив, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«По предварительным данным, в дневное время родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон квартиры. На какое-то время ребенок остался без присмотра и залез на находившиеся у окна предметы, а затем на подоконник, после чего выпал из окна. При падении ребенок получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что прибывшие на место по вызову работники скорой помощи незамедлительно увезли мальчика для оказания медицинской помощи в больницу.

«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего события. В ходе проверки устанавливаются все его обстоятельства, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Следственное управление просит жителей не оставлять без присмотра малолетних детей и призывает оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, а балконные и оконные ручки — блокираторами либо заменить их на ручки со встроенными замками.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском офисе «Трэвэлерс кофе» прошли обыски

В новосибирском офисе «Трэвэлерс кофе» прошли обыски

21 Апреля 2017 г.
Уголовное дело расследуется в отношении неустановленного круга лиц
Новости Новосибирска: Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

19 Апреля 2017 г.
Ранее гособвинение просило назначить Суваряну 8,5 лет колонии
Новости Новосибирска: Поджигатель травы убил недовольного соседа под Новосибирском

Поджигатель травы убил недовольного соседа под Новосибирском

17 Апреля 2017 г.
Предполагаемый злоумышленник задержан
Новости Новосибирска: Балкон обвалился вместе с хозяйкой в Новосибирской области

Балкон обвалился вместе с хозяйкой в Новосибирской области

13 Апреля 2017 г.
Инцидент произошел вечером 9 апреля
Новости Новосибирска: Школьница из Новосибирска предстанет перед судом за попытку убийства 3 человек

Школьница из Новосибирска предстанет перед судом за попытку убийства 3 человек

12 Апреля 2017 г.
Преступление было совершено в октябре 2016 года
Новости здесь

Всероссийская акция «Стоп Арест» дошла до Новосибирска

11 Апреля 2017 г.
Предприниматели содержатся под стражей в тяжелых условиях.
Новости компаний
18/04
Заправься топливом G-Drive – и выиграй поездку в Ле-Ман!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

17 Апреля 2017 г.
У Меняйло в собственности нет недвижимости
Новости Новосибирска: В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ

В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ

20 Апреля 2017 г.
Губернатор подписал новый документ после семи крупных митингов протеста
Новости Новосибирска: Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

19 Апреля 2017 г.
Власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.