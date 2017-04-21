21 апреля
Новосибирск
погода 0 °C
курсы валют
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В новосибирском офисе «Трэвэлерс кофе» прошли обыски

Главная Происшествия
Новосибирск
08:35 21 Апреля 2017
общество, полиция, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Утром 20 апреля сотрудники полиции обыскали квартиру и офис управляющего компании «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Евгения Михиенко, об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката управляющего Ирину Конюхову.

Уголовное дело расследуется в отношении неустановленного круга лиц по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

«Из постановления следует однозначный вывод, что наша компания незаконно владеет товарным знаком: акционеры и Тара-Браун (один из основателей сети кофеен — прим. ред.) подделали договор отчуждения торгового знака и передали исключительные права на бренд Traveler’s Coffee International Ltd. В деле фигурирует стоимость торгового знака — 58 млн руб», — рассказала Конюхова.

Адвокат пояснила, что в феврале сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы уже проводили обыски у Михиенко, тогда им предоставили все документы и дали показания.

В марте этого года Traveler’s Coffee International Ltd добилась в суде признания недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак Traveler’s Coffee. Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева связывает сегодняшний приход полицейских в офис «Трэвэллерс кофе» именно с этим.

Сеть Traveler’s Coffee основана Анваром Пириевым вместе с американским бизнесменом Кристофером Тара-Брауном в 2002 году в Новосибирске. В конце 2016 года в нее входило 130 заведений. В 2007 году Пириев и Татра-Браун продали часть своих акций американским инвесторам, которые создали Traveler’s Coffee International Ltd. Тара-Браун оставил работу в Traveler’s Coffee и вернулся в США.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

19 Апреля 2017 г.
Ранее гособвинение просило назначить Суваряну 8,5 лет колонии
Новости Новосибирска: Поджигатель травы убил недовольного соседа под Новосибирском

Поджигатель травы убил недовольного соседа под Новосибирском

17 Апреля 2017 г.
Предполагаемый злоумышленник задержан
Новости Новосибирска: Балкон обвалился вместе с хозяйкой в Новосибирской области

Балкон обвалился вместе с хозяйкой в Новосибирской области

13 Апреля 2017 г.
Инцидент произошел вечером 9 апреля
Новости Новосибирска: Школьница из Новосибирска предстанет перед судом за попытку убийства 3 человек

Школьница из Новосибирска предстанет перед судом за попытку убийства 3 человек

12 Апреля 2017 г.
Преступление было совершено в октябре 2016 года
Новости здесь

Всероссийская акция «Стоп Арест» дошла до Новосибирска

11 Апреля 2017 г.
Предприниматели содержатся под стражей в тяжелых условиях.
Новости Новосибирска: Перевозчику запретили делать скидку на проезд из-за дня рождения Ленина

Перевозчику запретили делать скидку на проезд из-за дня рождения Ленина

5 Апреля 2017 г.
Акция должна была продлиться до конца апреля
Новости компаний
18/04
Заправься топливом G-Drive – и выиграй поездку в Ле-Ман!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

17 Апреля 2017 г.
У Меняйло в собственности нет недвижимости
Новости Новосибирска: «Сбербанку» разрешили выкупить 51% акций «Сибмоста»

«Сбербанку» разрешили выкупить 51% акций «Сибмоста»

18 Апреля 2017 г.
Новосибирская компания «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны
Новости Новосибирска: Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

19 Апреля 2017 г.
Власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.