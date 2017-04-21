В новосибирском офисе «Трэвэлерс кофе» прошли обыски

Утром 20 апреля сотрудники полиции обыскали квартиру и офис управляющего компании «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Евгения Михиенко, об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката управляющего Ирину Конюхову.

Уголовное дело расследуется в отношении неустановленного круга лиц по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

«Из постановления следует однозначный вывод, что наша компания незаконно владеет товарным знаком: акционеры и Тара-Браун (один из основателей сети кофеен — прим. ред.) подделали договор отчуждения торгового знака и передали исключительные права на бренд Traveler’s Coffee International Ltd. В деле фигурирует стоимость торгового знака — 58 млн руб», — рассказала Конюхова.

Адвокат пояснила, что в феврале сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы уже проводили обыски у Михиенко, тогда им предоставили все документы и дали показания.

В марте этого года Traveler’s Coffee International Ltd добилась в суде признания недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак Traveler’s Coffee. Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева связывает сегодняшний приход полицейских в офис «Трэвэллерс кофе» именно с этим.

Сеть Traveler’s Coffee основана Анваром Пириевым вместе с американским бизнесменом Кристофером Тара-Брауном в 2002 году в Новосибирске. В конце 2016 года в нее входило 130 заведений. В 2007 году Пириев и Татра-Браун продали часть своих акций американским инвесторам, которые создали Traveler’s Coffee International Ltd. Тара-Браун оставил работу в Traveler’s Coffee и вернулся в США.