Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

Бердский городской суд в Новосибирской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего руководителя муниципального казенного учреждения «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ) Новосибирска Арама Суваряна.

Ранее гособвинение просило назначить Суваряну 8,5 лет колонии и штраф в размере 140 млн руб. Кроме того, гособвинение предлагало запретить подозреваемому в течение двух лет занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти.

Следствие и суд установили, что в феврале 2015 года Суварян через посредника Маргаряна предложил за взятку обеспечить предпринимателю победу в открытом конкурсе на право перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам Новосибирска. Первоначально размер взятки составлял 3 млн рублей, но после переговоров сумма снизилась до 2 млн рублей.

Предприниматель обратился в управление ФСБ России по Новосибирской области, и дальнейшие его встречи с чиновниками проходили под контролем оперативных служб. В рамках достигнутой договоренности предприниматель победил в конкурсе. Маргарян был задержан при получении 2 млн рублей, предназначавшихся для передачи Суваряну.

Помимо этого было установлено, что с февраля по июнь 2015 года Маргарян похитил у предпринимателя 750 тыс. рублей, получая ежемесячно по 150 тыс. рублей якобы за то, что Суварян покровительствует бизнесу.