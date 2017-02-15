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В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 39-летнюю женщину

Главная Происшествия
Новосибирск
13:15 15 Февраля 2017
убийство, происшествия, общество, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники правоохранительных органов задержали новосибирца, предположительно, застрелившего из ружья 39-летнюю женщину в Калининском районе. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 7:45 в среду, 15 февраля. Неизвестный мужчина стрелял в женщину возле дома по адресу Богдана Хмельницкого, 63.

«В результате огнестрельного ранения при доставлении в медицинское учреждение скончалась женщина 1977 года рождения», — сказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители выяснили, что стрелявший мужчина находится в квартире одного из соседних домов.

«Полицейскими были блокированы пути возможного отхода преступника, после чего через некоторое время он был задержан. Полицейские вскрыли дверь его квартиры и задержали, изъяли у него оружие — охотничье ружье. По предварительным данным, оно, законно зарегистрированное на его имя. Оружие изъято», — рассказали в ГУ МВД.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Следственный комитет будет устанавливать мотивы и обстоятельства преступления.

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