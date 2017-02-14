Новосибирский суд отправил виновника смертельного ДТП в колонию на 6 лет

Дзержинский районный суд вынес приговор Даниилу Леонову, который летом прошлого года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил пешеходов на тротуаре. Один мальчик умер, еще двое подростков и пожилой мужчина получили тяжелые травмы.

Елена Девятайкина, судья: «В соответствии с частью второй, статьи 69, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Леонову наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортным средством на срок три года».

Пока судья зачитывает приговор, Даниил Леонов тщательно прячет лицо под черным капюшоном. 34-летнего мужчину уже дважды лишали прав за вождение в состоянии наркотического опьянения. Как установили эксперты, 7 июня прошлого года он сделал инъекцию за несколько минут до того, как наехал на людей.

Юлия Гельбих, помощник прокурора Дзержинского района города Новосибирска: «Леонов отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что в соответствии с примечанием статьи 164 приравнивается к состоянию алкогольного опьянения. В данном случае по второму эпизоду преступления, где и были наиболее тяжкие последствия, также невозможно было, в том числе и по физиологическим причинам, установить состояние опьянения, но он так же официально подписал все бумаги о том, что он отказывается от медицинского освидетельствования».

Одна из свидетельниц, которая в тот день ехала следом за серебристой Toyota Carina, заявила, что водитель перепутал педали. Иномарка на повороте вместо торможения неожиданно ускорилась, и ее занесло за тротуар.

Вячеслав Козлов, очевидец: «Люди стояли здесь, на тротуаре, ждали зеленый свет светофора переходить. Он двигался оттудова. Он просто, у него траектория пошла, пошла, и он вылетел сюда, на людей, и в столб врезался. Трое детей и мужчина, их всех туда прокинуло дальше».

С места аварии Леонов сбежал. Задержали его через несколько часов. Он прятался на детской площадке. Попавшие под колеса подростки и пожилой мужчина в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Один из мальчиков от полученных травм скончался.

По решению суда виновник аварии обязан выплатить родителям погибшего мальчика почти 2 миллиона рублей. Еще более миллиона в качестве возмещения морального вреда Леонов заплатит пострадавшим.