Суд в Новосибирске не изменил срок наказания подростку за жестокое убийство сверстницы

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор 17-летнему новосибирцу, получившего 9 лет колонии за жестокое убийство школьницы, вызвавшее большой резонанс.

Из приговора исключено смягчающее обстоятельство в виде признания вины подсудимым, а также ссылка на мнение потерпевших, просивших для него максимально строгого наказания. Квалификацию преступления как убийства с особой жестокостью, а также срок наказания апелляционная инстанция не изменила.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ).

Суд также обязал выплатить родителям погибшей девочки 2,3 млн рублей материальной компенсации. Подсудимому также назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Вечером 28 августа 2015 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска тела 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан проживающий в этом доме Коньков. Следователи полагают, что он пригласил к себе домой знакомую девушку и из личных неприязненных отношений не менее 25 раз ударил ее ножом.

Психиатрическая экспертиза не выявила препятствий для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.