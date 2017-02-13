Следователи проверяют сообщения о рухнувшем потолке в новосибирской школе

Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку в связи с ситуацией в одной из школ Октябрьского района Новосибирска, где за последние несколько месяцев произошли уже три случая частичного обрушения потолочных конструкций, сообщает в понедельник следственное управление.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить в действиях должностных лиц администрации школы наличие признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ", - говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, в пятницу на одном из федеральных каналов вышел сюжет, в котором сообщалось, что в одной из школ в Октябрьском районе Новосибирска за последние несколько месяцев произошли уже три случая частичного обрушения потолочных конструкций. Родители учеников опасаются, что в любой момент во время урока на голову детей может обвалиться потолок.

Со слов директора, в школе введен повышенный режим осторожности. Учителям приходится дежурить в школе, дважды в день проводить осмотры всех помещений. В ветхом здании, которому почти 70 лет, постоянно фиксируются протечки, руководство не скрывает необходимости проведения капитального ремонта.