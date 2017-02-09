В Новосибирске взявшего сына в заложники мужчину осудили на 10 лет

Приволжский окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии 33-летнего жителя Новосибирска, который летом прошлого года захватил в заложники собственного двухлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по статьям УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего временное расстройство здоровья, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия» и «Захват в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего».

Как ранее сообщили в СК, в Новосибирске вечером 10 июля 2016 года во время совместного распития алкоголя мужчина поссорился с сожительницей и нанес ей резаную рану плеча, после чего захватил в заложники своего сына 2014 года рождения, приставив к голове и шее мальчика осколок стекла. Он требовал от прибывших на место происшествия полицейских позволить покинуть квартиру и скрыться. В противном случае мужчина угрожал убить ребенка. После переговоров, которые длились несколько часов, ребенка удалось освободить.

В полиции ранее сообщали, что полицейский-водитель роты патрульно-постовой службы старший сержант полиции Евгений Соловьев путем переговоров установил психологический контакт с мужчиной, уговорил взять из рук полицейского воду, чтобы напоить ребенка. После этого убедил выйти из квартиры, после чего, улучив удобный момент, выбил стекло из рук преступника и задержал его, применив боевые приемы борьбы.