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Вынесен приговор организаторам крупнейшей финансовой пирамиды в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
10:13 9 Февраля 2017
общество, суд, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирский облсуд сегодня огласил приговор по делу кредитного кооператива «Сибирская касса взаимопомощи» (СКВ).

Согласно материалам дела, председателю кооператива Светлане Мокасейчук, директору Елене Ильченко и двум соучредителям «Сибирской кассы взаимопомощи» Сергею Литвинову и Александру Ильченко были предъявлены обвинения по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ст. 159 ч. 4 («Мошенничество в особо крупном размере»).

Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи», по данным из Единого государственного реестра юридических лиц, был учрежден в 2006 году в Новосибирске 15 пайщиками, среди которых - осужденные по делу. 

Суд установил, что организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Вкладчикам был обещан доход от 27 до 40% годовых за счет средств новых клиентов. В 2009 году было заведено уголовное дело по заявлениям клиентов кооператива, которые не смогли вернуть свои деньги, ппотерпевшими по делу были признаны более 2 тыс. человек, общий ущерб составил примерно 314 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела суд оправдал участников дела по ст. 210.

Признав пирамидостроителей виновными в мошенничестве, суд назначил Светлане Макосейчук восемь лет колонии, Сергею Литвинову, Елене и Александру Ильченко — семь, шесть и пять лет лишения свободы соответственно. Всех участников криминального квартета взяли под стражу в зале суда. Ущерб вкладчикам СКВ будет погашен за счет продажи имущества обвиняемых, которое правоохранителям удалось разыскать: земельные участки, квартиры и дома в Новосибирске, Сочи, Хосте, гаражи, автомашины BMW 318 и BMW X5, Mercedes Benz и Toyota Harrier.

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