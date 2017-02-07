Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре

Водитель мэра Новосибирска получил штраф за парковку на тротуаре, сообщает новосибирский активист Александр Носов на своей странице в Facebook.

Припаркованную на тротуаре возле Новосибирской областной научной библиотеки машину мэра общественник заметил 23 декабря. В этот же день он подал заявление в ГИБДД и приложил фото автомобиля Audi A8 с госномером «о101оо 154». Он попросил стражей порядка провести проверку нарушения ПДД.

Госавтоинспекция 2 февраля 2017 года ответила на обращение Носова, сообщив о том, что водитель автомобиля привлечен к административной ответственности. В ответе не указана статья КоАП, которую нарушил водитель мэра. Однако известно, что, согласно КоАП, наказанием за парковку на тротуаре является штраф 1000 руб. (пункт 3 статьи 12.19).

Ранее активисты «Общероссийского народного фронта» сообщали о создании базы дорогих иномарок, которыми пользуются чиновники. В список попал и Audi А8 новосибирского мэра. Глава города в ответ на критику заявлял, что автомобиль Audi А8 был куплен, когда пост мэра Новосибирска еще занимал единоросс Владимир Городецкий.

Фото Алексея Носова