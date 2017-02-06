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Искитимского депутата нашли убитым в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
08:33 6 Февраля 2017
общество, происшествия, убийство, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Тело искитимского депутата Владимира Шевцова с ножевым ранением в сердце обнаружили в Заельцовском парке Новосибирска в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Труп обнаружен рядом с остановкой общественного транспорта «Дачи». Деньги, мобильный телефон, документы, принадлежавшие погибшему, злоумышленника не заинтересовали. Однако сумка, предположительно из-под ноутбука, была пустой. Как сообщили в управлении СКР по Новосибирской области, дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СК имя погибшего не раскрывают. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщает, что речь идет о Владимире Шевцове. Депутат, являвшийся также гендиректором ЗАО «Крестьянского коллективного хозяйства» (ЗАО «ККХ»), проходил обвиняемым по уголовному делу о «мошенничестве с использованием служебного положения».

«Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру указывает, что «злоупотребляя доверием уполномочившего его акционера ЗАО КХК — ЗАО «Старком» Шевцов поставил на голосование и одобрил сделку по займу себе 30 млн руб., а затем одобрил сделку купли-продажи ЗАО ККХ принадлежащего ему земельного участка по значительно завышенной цене, что привело зачету встречных однородных требований».

Основанием для возбуждения второго дела в отношении господина Шевцова стало обращение в правоохранительные органы крупнейшего угледобывающего предприятия области «Сибантрацита». Депутата подозревали в хищении 60 млн руб.

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