4 февраля
Новосибирск
погода -7 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске скончалась старейшая российская актриса Зоя Булгакова

Главная Происшествия
Новосибирск
13:16 4 Февраля 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Старейшая актриса России, заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова умерла в Новосибирске в возрасте 102 лет. Об этом сообщает молодежный театр «Глобус», где актриса играла с 1930 года.

Одной из самых известных ролей Зои Булгаковой стала Королева в спектакле «Двенадцать месяцев», постановленном в московском ТЮЗе. Автор пьесы, Самуил Маршак был так впечатлен игрой актрисы, что специально для нее дописал одну из сцен спектакля.

В 1945 году Зое Булгаковой присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». В 2001 году имя актрисы внесли в Золотую книгу культуры Новосибирской области.

В 1999 Зоя Булгакова удостоилась премии «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры Новосибирска. Она так же награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» и медалью «Ветеран труда». Прощание с актрисой пройдет в понедельник, 6 февраля в Доме актера.

Фото: Сантьяга / kino-teatr.ru

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске из самолета Azur Air высадили авиадебошира

В Новосибирске из самолета Azur Air высадили авиадебошира

4 Февраля 2017 г.
Сам задержанный заявил, что при посадке у него заложило уши
Новости Новосибирска: Следователи выясняют причины гибели 4-летнего ребенка в новосибирской больнице

Следователи выясняют причины гибели 4-летнего ребенка в новосибирской больнице

27 Января 2017 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Новости Новосибирска: По делу экс-чиновницы из Новосибирска о хищении муниципальных квартир найдено 4 новых эпизода

По делу экс-чиновницы из Новосибирска о хищении муниципальных квартир найдено 4 новых эпизода

27 Января 2017 г.
Дело Стыниной вывели в отдельное производство
Новости Новосибирска: Директора реабилитационного центра в Новосибирске осудили за похищения наркозависимых

Директора реабилитационного центра в Новосибирске осудили за похищения наркозависимых

25 Января 2017 г.
Похищенных удерживали в домах, расположенных в поселке Молот
Новости Новосибирска: Суд отклонил просьбу в освобождении «кировского стрелка»

Суд отклонил просьбу в освобождении «кировского стрелка»

24 Января 2017 г.
При обыске в квартире изъяли оружие и патроны
Продвижение

Предпринимателя будут судить по обвинению в мошенничестве при реконструкции аэропортов

23 Января 2017 г.
Обвиняемый совершил ряд финансовых операций
Новости компаний
02/02
Грамотное открытие кафе, магазина или пищевого производства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Болельщик поставил миллион рублей на победу хоккейной «Сибири»

Болельщик поставил миллион рублей на победу хоккейной «Сибири»

3 Февраля 2017 г.
В случае победы болельщик должен был получить 2 млн 110 тысяч рублей
Новости Новосибирска: Киану Ривз снимется в триллере про любовь в Сибири

Киану Ривз снимется в триллере про любовь в Сибири

3 Февраля 2017 г.
Фильм рассказывает историю американского торговца алмазами
Новости Новосибирска: Спрос на микрозаймы в регионах Сибири вырос на 87% за год

Спрос на микрозаймы в регионах Сибири вырос на 87% за год

31 Января 2017 г.
Этот показатель выше общероссийского
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.