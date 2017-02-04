4 февраля
Новосибирск
погода -7 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске из самолета Azur Air высадили авиадебошира

Главная Происшествия
Новосибирск
13:11 4 Февраля 2017
общество, происшествия, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Полицейские задержали в новосибирском аэропорту Толмачево избившего бортпроводника пассажира самолета авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Камрани, Вьетнам, в Сургут. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«Самолет, следовавший рейсом Камрань — Сургут, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки. Однако один из пассажиров, злоупотребивший во время полета алкоголем, спровоцировал конфликт с бортпроводником и избил его», — рассказали в ведомстве.

Информация о том, что пассажир в нетрезвом состоянии оскорблял проводника и выражался нецензурно, поступила в 20:10 по местному времени (16:10 мск). После приземления к самолету прибыл наряд полиции, который задержал дебошира и доставил в дежурную часть, где он согласился пройти медосвидетельствование.

Сам задержанный заявил, что при посадке у него заложило уши. Он пожаловался бортпроводнику, однако тот, по его утверждению, ответил грубо, после чего завязалась словесная перепалка.

В полиции отметила, что самолет вылетел в пункт назначения без задержки.

Фото: AZUR air

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске скончалась старейшая российская актриса Зоя Булгакова

В Новосибирске скончалась старейшая российская актриса Зоя Булгакова

4 Февраля 2017 г.
В 1945 году Зое Булгаковой присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР».
Новости Новосибирска: Следователи выясняют причины гибели 4-летнего ребенка в новосибирской больнице

Следователи выясняют причины гибели 4-летнего ребенка в новосибирской больнице

27 Января 2017 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Новости Новосибирска: По делу экс-чиновницы из Новосибирска о хищении муниципальных квартир найдено 4 новых эпизода

По делу экс-чиновницы из Новосибирска о хищении муниципальных квартир найдено 4 новых эпизода

27 Января 2017 г.
Дело Стыниной вывели в отдельное производство
Новости Новосибирска: Директора реабилитационного центра в Новосибирске осудили за похищения наркозависимых

Директора реабилитационного центра в Новосибирске осудили за похищения наркозависимых

25 Января 2017 г.
Похищенных удерживали в домах, расположенных в поселке Молот
Новости Новосибирска: Суд отклонил просьбу в освобождении «кировского стрелка»

Суд отклонил просьбу в освобождении «кировского стрелка»

24 Января 2017 г.
При обыске в квартире изъяли оружие и патроны
Продвижение

Предпринимателя будут судить по обвинению в мошенничестве при реконструкции аэропортов

23 Января 2017 г.
Обвиняемый совершил ряд финансовых операций
Новости компаний
02/02
Грамотное открытие кафе, магазина или пищевого производства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Убийцу помощницы депутата в Новосибирске осудили на 13 лет колонии

Убийцу помощницы депутата в Новосибирске осудили на 13 лет колонии

1 Февраля 2017 г.
Адвокат Лещука в суде настаивал на минимальном наказании для подсудимого
Новости Новосибирска: Новосибирский худсовет не одобрил проект памятника Ростиславу Шило

Новосибирский худсовет не одобрил проект памятника Ростиславу Шило

2 Февраля 2017 г.
Эксперты решили создать рабочую группу, пригласить туда членов семьи Ростислава Шило
Новости Новосибирска: Болельщик поставил миллион рублей на победу хоккейной «Сибири»

Болельщик поставил миллион рублей на победу хоккейной «Сибири»

3 Февраля 2017 г.
В случае победы болельщик должен был получить 2 млн 110 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.