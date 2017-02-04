В Новосибирске из самолета Azur Air высадили авиадебошира

Полицейские задержали в новосибирском аэропорту Толмачево избившего бортпроводника пассажира самолета авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Камрани, Вьетнам, в Сургут. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«Самолет, следовавший рейсом Камрань — Сургут, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки. Однако один из пассажиров, злоупотребивший во время полета алкоголем, спровоцировал конфликт с бортпроводником и избил его», — рассказали в ведомстве.

Информация о том, что пассажир в нетрезвом состоянии оскорблял проводника и выражался нецензурно, поступила в 20:10 по местному времени (16:10 мск). После приземления к самолету прибыл наряд полиции, который задержал дебошира и доставил в дежурную часть, где он согласился пройти медосвидетельствование.

Сам задержанный заявил, что при посадке у него заложило уши. Он пожаловался бортпроводнику, однако тот, по его утверждению, ответил грубо, после чего завязалась словесная перепалка.

В полиции отметила, что самолет вылетел в пункт назначения без задержки.

Фото: AZUR air