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Следователи выясняют причины гибели 4-летнего ребенка в новосибирской больнице

Главная Происшествия
Новосибирск
08:56 27 Января 2017
общество, происшествия, следователи, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Заельцовском районе Новосибирска следователи начали проверку по факту смерти 4-летней девочки в больнице.

«Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом ОРВИ тяжелой степени и кишечная инфекция», — сообщила в четверг пресс-служба следственного управления.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что СК ведет еще одно уголовное дело после происшествия в ДКГБ №3. Одна из нанятых для ухода за детьми нянь перед уходом с работой привязала мальчика, боясь, что он навредит себе.

Накануне стало известно, что главный врач Детской городской клинической больницы №3 Наталья Никифорова написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

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