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По делу экс-чиновницы из Новосибирска о хищении муниципальных квартир найдено 4 новых эпизода

Главная Происшествия
Новосибирск
08:31 27 Января 2017
дело, арест, происшествия, общество, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дело о мошенничестве с муниципальными квартирами в Новосибирске, фигурантом которого выступает экс-руководитель управления по жилищным вопросам Светлана Стынина, пополнилось новыми эпизодами.

По сообщению следственного управления СКР в Новосибирской области, доказаны еще шесть эпизодов мошеннических действий Стыниной и ее сообщников. 

«В настоящий момент [им] инкриминируется 40 эпизодов. По ущербу — это более 32 млн 230 тыс. [руб.]», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, уточнив, что обвиняемые остаются под домашним арестом.

Как сообщалось ранее, Светлане Стыниной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Изначально речь шла о хищении более 9 млн рублей путем отчуждения 16 муниципальных квартир, принадлежащих на праве собственности городу. Позже количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались.

По версии следствия, в 2007–2014 годах чиновница мэрии вместе с сообщниками незаконно отчуждала муниципальные квартиры по заниженным ценам. Кроме бывшей чиновницы, по этому делу проходят директор ООО «Комфорт» Вера Глотова и ООО «АД РЕМ» Елена Камерзанова.

В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор заместителю Стыниной Андрею Гудченко и трем сотрудникам агентства недвижимости. За мошенничество при продаже 25 муниципальных квартир с ущербом более 18 млн рублей Гудченко получил 8 лет колонии и 1 млн рублей штрафа, его сообщники - от условных сроков до 7 лет лишения свободы со штрафами 70-700 тыс. рублей. в канцелярии Дзержинского районного суда, сейчас приговор по этому делу обжалуется.

Дело Стыниной вывели в отдельное производство. В июле 2016 года она заключила сделку со следствием, практически сразу после того, как ее выпустили из СИЗО под домашний арест.

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