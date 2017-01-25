Директора реабилитационного центра в Новосибирске осудили за похищения наркозависимых

Суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы директора центра реабилитации наркоманов Султана Кенжаева, признанного виновным в похищениях людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2014-го по июль 2015 года Кенжаев с двумя знакомыми похищал и незаконно лишал свободы людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью.

Похищенных удерживали в домах, расположенных в поселке Молот Коченевского района Новосибирской области. Окна домов, где располагался реабилитационный центр, были оборудованы металлическими решетками. Также там действовала надежная система охраны.

Родственников потерпевших Кенжаев и его сообщники брали плату под предлогом лечения от наркомании и алкоголизма. При этом им было запрещено общаться с родными, находящимися в центре. Ежемесячная плата за содержание и лечение составляла 15 тысяч рублей с человека. Потерпевшими по делу признаны семь человек.

Расследование дела представляло особую сложность, так как преступления были заранее спланированы и подготовлены, большинство совершены группой лиц по предварительному сговору, все участники которой до настоящего времени не установлены. Потерпевшими по делу являются лица, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, проживающие в различных районах Новосибирской области и регионах России.