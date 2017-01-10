Мэр Новосибирска поручил проверить все канализационные люки в городе

Мэрия Новосибирска проводит служебные проверки по трем фактам падения людей в открытые люки теплотрасс. Два случая, в результате которых погиб пенсионер, а 6-летняя девочка получила травмы, рассматривает следственный комитет.

«Мэр Анатолий Локоть поручил начальнику департамента энергетики и ЖКХ, а также главам всех районов Новосибирска провести мониторинг технического состояния всех канализационных люков города. В настоящее время по каждому из случаев падения людей в люки идут служебные проверки», — сообщила пресс-служба мэрии.

Такое поручение мэр города дал после ряда несчастных случаев, произошедших в Новосибирске в течение новогодних праздников. Шестого января провалившейся в канализационный колодец в Заельцовском районе девушке помогли прохожие - обошлось без пострадавших.

По двум случаям в Кировском районе Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственные проверки. По данным ведомства, вечером 3 января на улице Федора Горячева мать 6-летней девочки на несколько минут оставила ребенка без внимания, в результате чего девочка упала в открытый люк теплотрассы, получив черепно-мозговую травму.