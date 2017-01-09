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В Новосибирске ребенок застрял в бассейне аквапарка

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Новосибирск
11:21 9 Января 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Спасатели в Новосибирске помогли выбраться ребенку, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов крупнейшего в РФ крытого аквапарка, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

В службе пояснили, что инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Спасателям позвонили из аквапарка и сообщили, что нога ребенка 2009 года рождения застряла в бассейне. При этом самостоятельно освободиться не удалось.

«Прибывший на место экипаж спасателей МАСС используя ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент) освободил ногу и пострадавший ребенок был передан в медкабинет аквапарка и родителям», — сообщили в МАСС.

Крупнейший в России крытый развлекательный комплекс «Аквамир» с аквапарком, аттракционами и саунами стоимостью 4,5 миллиарда рублей открылся в Новосибирске 7 октября 2016 года.

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