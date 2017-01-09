В Новосибирске подростки избили и подстригли длинноволосого неформала

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту видео, появившегося в Сети. Двое подростков в Новосибирске избили своего знакомого, за то, что он носит длинную прическу.

На записи видно, что сначала подростки преграждают юноше дорогу и пытаются у него выяснить, почему он не стрижется. Сначала молодой человек пытается их игнорировать, после чего подростки начинают избивать. Далее один из молодых людей достает нож и отрезает юноше челку.

По данным Life.ru, пострадавшим оказался 18-летний студент технического колледжа им. Покрышкина. Судя по странице в социальной сети, он увлекается японской аниме-культурой, любит онлайн игры и тяжелую музыку.

Пользователи в социальных сетях просят привлечь хулиганов к ответственности. Правоохранители пока еще не давали официальные комментарии по данному эпизоду.