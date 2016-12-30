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Сибирское агентство новостей
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Просроченную задолженность имеют 15 % абонентов «Сибэко»

Главная Происшествия
Новосибирск
11:34 30 Декабря 2016
общество, происшествия, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители «Сибэко» обнародовали данные о количестве должников и мерах, которые компания будет к ним применять, сообщает РИА «ФедералПресс».

Начальник управления по работе с физическими лицами АО «Сибэко» Сергей Слета сообщил, что число неплательщиков с просроченной задолженностью в Новосибирской области «достаточно велико». Оно составляет около 60 тыс. человек — это примерно 15 % объема абонентской базы.

«Неплательщики с просроченной задолженностью (не менее трех месяцев) представляют для «Сибэко» головную боль, но с ними ведется постоянная работа. Другого пути просто нет, так как в наших условиях практически невозможно отключить от услуги злостного неплательщика, чтобы при этом не пострадали соседи, которые платят точно в срок», – говорит представитель компании.

Сергей Слёта полагает, что предстоящее повышение коммунальных тарифов на 15 % ситуацию в худшую сторону не изменит.

Накануне стало известно, что власти Новосибирской области собираются жестче контролировать деятельность «Сибэко» после повышения тарифов ЖКХ на 15% в июле следующего года.

Так, в первом квартале следующего года будет разработано дополнительное соглашение с «Сибэко» и «Горводоканалом» по выделению средств на адресный ремонт теплосетей. Также будет создана рабочая группа с привлечением депутатов и экспертов.

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