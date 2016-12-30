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Сибирское агентство новостей
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Под Новосибирском арестовали шестерых подозреваемых в убийстве мужчины

Главная Происшествия
Новосибирск
10:10 30 Декабря 2016
общество, происшествия, тюрьма, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд в Новосибирской области арестовал 6 предполагаемых участников преступной группы, которые подозреваются в жестоком убийстве местного жителя, сообщает следственный комитет.

В ночь на 27 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении возле подъезда одного из домов в Искитиме тела 37-летнего местного жителя со множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В течение суток были задержаны подозреваемые в совершении преступления — по уточненным данным, шесть человек.

«Удовлетворены ходатайства следственных органов СК РФ по Новосибирской области об избрании в отношении шести задержанных участников преступной группы в возрасте от 25 до 36 лет, подозреваемых в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СК.

При рассмотрении ходатайства об аресте подозреваемых суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, они могут воспрепятствовать расследованию или скрыться, а также оказать давление на свидетелей.

К уголовной ответственности был привлечен родственник одного из ныне задержанных участников преступной группы. Решив отомстить потерпевшему, в частности за его показания, данные в ходе следствия, мужчины и решили убить жителя Искитима, полагают в СК.

Ранее в полиции сообщили, что все задержанные оказались членами организованной этнической группы, действовавшей на территории Новосибирской области.

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