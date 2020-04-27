В новосибирские магазины и автобусы не пустят без масок

Новосибирский губернатор Андрей Травников намерен в ближайшее время подписать постановление о введении «масочного режима». В регионе в последние дни зафиксирован значительный рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Ситуацию с распространением COVID-19 в Новосибирской области обсудили сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве. По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, только за минувшие сутки число пациентов с таким диагнозом увеличилось на несколько десятков. К этому стоит добавить значительное количество подтвержденных случаев 24 и 25 апреля. Общее число случаев заражения достигло 347.

Ношение масок будет обязательным, например, при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте. Как писали Sibnovosti.ru, муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» в конце минувшей недели получило 1,5 млн медицинских масок.

Ранее Андрей Травников не исключал, что в Новосибирской области будут введены электронные пропуска для передвижения граждан. 25 апреля правительство региона издало постановление о выплатах медицинским и иным работникам, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19.

фото: сайт правительства Новосибирской области