29 апреля
Новосибирск
погода +17 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В новосибирские магазины и автобусы не пустят без масок

Главная Здоровье
Новосибирск
11:49 27 Апреля 2020
новосибирск, безопасность, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирский губернатор Андрей Травников намерен в ближайшее время подписать постановление о введении «масочного режима». В регионе в последние дни зафиксирован значительный рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Ситуацию с распространением COVID-19 в Новосибирской области обсудили сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве. По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, только за минувшие сутки число пациентов с таким диагнозом увеличилось на несколько десятков. К этому стоит добавить значительное количество подтвержденных случаев 24 и 25 апреля. Общее число случаев заражения достигло 347.

Ношение масок будет обязательным, например, при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте. Как писали Sibnovosti.ru, муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» в конце минувшей недели получило 1,5 млн медицинских масок.

Ранее Андрей Травников не исключал, что в Новосибирской области будут введены электронные пропуска для передвижения граждан. 25 апреля правительство региона издало постановление о выплатах медицинским и иным работникам, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19.

фото: сайт правительства Новосибирской области

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В муниципальные аптеки Новосибирска поступило 1,5 млн масок

В муниципальные аптеки Новосибирска поступило 1,5 млн масок

27 Апреля 2020 г.
Маски из новой партии стоят 32 рублей за штуку
Новости Новосибирска: Центр онкопомощи Новосибирска в три раза сократил сроки диагностики

Центр онкопомощи Новосибирска в три раза сократил сроки диагностики

27 Февраля 2020 г.
Для постановки диагноза врачам теперь нужно две недели
Новости Новосибирска: В России стали чаще умирать от рака

В России стали чаще умирать от рака

14 Августа 2019 г.
С января по июль 2019 года от рака умерли 149 384 человек.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области зарегистрированы очаги кори

В Новосибирской области зарегистрированы очаги кори

28 Февраля 2019 г.
Ситуация находится на контроле Минздрава минздрава Новосибирской области
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые предлагают новые методы диагностики и лечения аутизма

Новосибирские ученые предлагают новые методы диагностики и лечения аутизма

26 Февраля 2019 г.
Молодые исследователи предложили свое уникальное решение диагностики и лечения аутистов
Новости Новосибирска: Новосибирск успешно борется с онкологией с помощью анкетного скрининга

Новосибирск успешно борется с онкологией с помощью анкетного скрининга

25 Февраля 2019 г.
В анкете 50 вопросов, сгруппированных по темам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: У 52 медиков в Новосибирской области подтвердился COVID-19

У 52 медиков в Новосибирской области подтвердился COVID-19

28 Апреля 2020 г.
Тестирование прошли 4 тысячи медработников
Новости Новосибирска: Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен

Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен

26 Апреля 2020 г.
Причиной стала низкая заполняемость
Новости Новосибирска: Крупнейший в мире китайский контейнеровоз отправился в первый рейс

Крупнейший в мире китайский контейнеровоз отправился в первый рейс

27 Апреля 2020 г.
Площадь палубы HMM Algeciras равна трем с половиной футбольным полям
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19