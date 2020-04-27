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В муниципальные аптеки Новосибирска поступило 1,5 млн масок

Главная Здоровье
Новосибирск
11:13 27 Апреля 2020
медицина, безопасность, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» (НАС) в конце минувшей недели получило 1,5 млн медицинских масок. Поставка призвана удовлетворить растущий спрос на эти изделия.

360 тыс. масок из этой партии вчера распределили по филиалам. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, еще 0,5 млн масок будет поставлено в сеть на этой неделе. В сети НАС насчитывается более 100 аптек и аптечных пунктов во всех районах города.

«В дальнейшем поставки будут планироваться по мере необходимости. Маски из новой партии стоят 32 руб. за штуку», - отметили в пресс-центре.

По данным оперативного штаба на вечер 26 апреля, в Новосибирской области было зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 39 человек выздоровело, скончалось четверо.

фото: pixabay.co

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