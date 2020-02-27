Центр онкопомощи Новосибирска в три раза сократил сроки диагностики

Центр онкопомощи Новосибирска на базе ГКБ № 2 сократил сроки диагностики в три раза. Для постановки диагноза врачам теперь нужно около двух недель – пациенты смогут узнать о состоянии своего здоровья за четыре посещения. При этом гистологические исследования, с помощью которых определяют новообразования, занимают 5-7 дней.

Ранее на диагностику уходил 51 день.

«Мы достигли такой оперативности, что с момента обращения к участковому врачу и до момента подтверждения или исключения диагноза проходит 14, максимум 15 дней», — заявил губернатор Новосибирской области Андрея Травникова.

При этом медики отмечают, что растет количество пациентов, заболевания у которых были выявлены на ранних стадиях. Так в Центре онкопомощи ГКБ № 2 60 процентов злокачественных новообразований были выявлены на I и II стадиях. Лечение таких пациентов наиболее эффективно.