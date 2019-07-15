Рауф Асадов: «Йога — это наука, которая способствует приходить в гармонию на всех уровнях»

Учитель по йоге Рауф Асадов в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/shows/rauf-asadov-yoga-eto-nauka-kotoraya-sposobstvuet-prikhodit-v-garmoniyu-na-vsekh-urovnyakh-uma-tela/ рассказал об особенностях практики йоги, методиках медитации и многом другом, сообщает корр. www.sibnovosti.ru/

Рауф, здравствуйте! Очень приятно с Вами познакомиться, мы сегодня говорим о йоге, и это, наверное, так символично, что на природе. Ведь йога – это о гармонии, верно?

Да, совершенно, верно. Йога - это наука, которая способствует приходить в гармонию на всех уровнях: на уровнях ума, тела и эмоций.

Совсем скоро в Москве состоится пятый фестиваль «Международный день йоги», и Вы являетесь его идейным вдохновителем и организатором. Расскажите, что нового в этом году найдут для себя здесь гости.

Совсем скоро пройдет уже в пятый раз фестиваль «Международный день йоги» в России. Каждый желающий может совершено бесплатно посетить более 40 площадок с занятиями йогой и медитацией, лектории, познакомиться с аюрведами. У нас будет четыре музыкальных сцены по разным направлениям, также мы делаем в этом году акцент на искусство, привлекаем к работе уличных художников, которые будут работать у нас.

Мы хотим соединять различные сферы, чтобы напоминать о базовых, простых человеческих качествах, таких как доброта, любовь и искренность. До этого у нас была только медитация, а сейчас мы еще добавляем иные сферы. Также у нас впервые запланирована самая массовая медитация в России, мы привлекаем самых популярных преподавателей и йога-выдвиженцев России, например, Игоря Будникова.

У нас будет прямой эфир с главной сцены. Любой человек, находясь в любой точке мира, может включить интернет и, зайдя на сайт фестиваля, присоединиться к медитации, здесь не нужно какой-то специальной подготовки. Человек может сесть, лечь, занять удобное положение и присоединиться к медитации.

А не мешает ли такое количество людей медитации, мне кажется, это что-то личное?

Есть идеальные условия для проведения медитации – эта тишина, спокойствие, природа, как здесь, например, птички чирикают. Всему нужно свое место и обстоятельства, конечно же, мы создадим максимально комфортные условия для практикующих. Те шумы и звуки тоже являются объектами медитации, нужно, наоборот, зацепиться за этот звук и держать концентрацию.

Все привыкли заниматься йогой без отвлекающих факторов. Почему же не попробовать что-то новое? На мой взгляд, это даже ускоряет процесс углубления, получения навыка в той или иной дисциплине.

То есть существуют методики медитации, мне, например, в голову приходит Стинг, который закрывается в черной комнате. Просит организовывать эту черную комнату на гастролях. Вот существуют разные методы.

Да, есть огромное количество методов и техник медитации. То, что вы говорите про Стинга, это медитация в темноте, может быть и неделю. Обычно для этого люди уезжают, в какие-то специальные места, в Азию, Индию. У нас же пройдет базовая медитация, с открытыми глазами, на природе, под солнцем, на траве. Все очень простым, базовым языком.

Мастера будут только из России или из-за границы тоже?

У нас будут мастера из Индии, из ближайшего зарубежья.

О мастерах из Индии можете сейчас немного интригу раскрыть, кто будет?

Один из самых известных - Рави Кумар. У него в России была своя йога- студия, но по ряду причин она прекратила свое существование. Это один из самых популярных преподавателей, также у нас будут представлены центры, где работают приглашенные индийцы. Они могут по-своему предложить аутентичный вариант практики йоги. Но это далеко не вариант, йога, которую дают наши российские учителя, не хуже и не лучше. Она просто другая.

А как ее нужно адаптировать, и в чем разница? Вы говорите: немного другая йога?

Инструменты другие, которые приводят людей к состоянию, они зависят от факторов, например, климатических. К примеру, россиянин, который живет в нашем холодном климате, и тело постоянно напрягается - ему сложнее входить в те асаны и позы, чем тому же индийцу, который всю жизнь в более мягких условиях. Есть много тонкостей и нюансов по работе с телом, умом, учитывается менталитет, в том числе, это потом сказывается на проведённой практике.

Как Вы пришли к йоге? Для меня, Вы знаете, йога — это определённый комплекс упражнений и, наверное, большинство людей воспринимают эту науку, как зарядку, как гимнастику. Что йога для Вас, и как Вы к ней пришли?

Я давно интересовался. Перед тем, как пойти на первое занятие, мне попадались какие-то книжки, где-то от кого-то что-то слышал. И у меня был один недуг со здоровьем, и мне сказали, что мне нужно заниматься дыхательными упражнениями и записаться на йогу. Я начал изучать, ходить по разным йога-студиям, пробовать разные направления.

В итоге я нашел свою студию, свое направление. Свой центр я посещал регулярно, занимался там три раза в неделю. Спустя какое-то время пришел углубить свои знания на преподавательском курсе, потом был еще один курс, я его чисто для себя закончил. Но потом внутри как-то откликнулось, и я начал вести занятия, организовывать фестивали и мероприятия.

Пять лет назад, наряду с другими странами во всем мире, я взял на себя такую ответственность: организовать в Москве масштабный фестиваль «Международный день йоги».

Вы проповедуете хатха-йогу – это одно из классических направлений, а как Вы относитесь к новым веяниям, которые возникают в этой науке, например, йога в гамаках или аэройога?

С моей стороны никакой критики не будет, у меня есть свое мнение, есть база, есть классические инструменты. А то, что возникают сторонние, новые, наверное, на них есть спрос. Эти направления кому-то подходят. Не факт, что они приводят к той цели, которую изначально ставит перед собой практика йоги. Может, и приводят, но более продолжительно. Я пробовал разные направлении йоги и понял, что для меня именно хатха-йога, и она ускоряет то, для чего я этим занимаюсь.

Имеет место быть, получается?

Да.

Получается для того, чтобы найти свое направление, нужно попробовать разнообразие?

Также, как и во всем, чтобы сравнить и понять, что для тебя на сегодняшний день больше подходит, что для тебя истина. Иногда очень сложно просто взять и начать делать классические асаны и понять, что не идет это человеку. А если он сходит на парную, на аэройогу, он начнется взаимодействовать со своим телом с помощью того, что хотя бы чем-то похоже на йогу. И это будет таким промежуточным шагом, который может смягчить путь к хатха-йоге.

Что должно быть в итоге? Вот человек преодолевает, проходит этот путь, что должно быть в итоге?

Человек после практики йоги должен получить в итоге? Я не могу Вам на 100% сказать, потому что я сам этого не получил, а то, что написано в книжках, я не хочу передавать, потому что информация, полученная откуда-то и не проверенная на себе, не является истиной. Я призываю заниматься йогой каждому для себя, самому определять, для чего он к этому идет, но там только одни плюсы.

Расскажите немного о курсе «108 приветствий солнцу» или «108 Сурья Намаскар». Что это значит, что магического в этой цифре?

Это сакральная цифра, которая известна во всем мире, в эзотерике, в каких-то других конфессиях. Практика «108 приветствий солнцу», с которой начинается каждый наш фестиваль, и в этом году уже в пятый раз, на которую приходят в среднем полторы-две тысячи человек.

Это комплекс несложных упражнений, которые может выполнить каждый человек: наклоны, прогибы, отшагивание. И 108 - это такая цифра, которая комфортна, как новичкам, так и тем, кто давно уже в практике. Потому что это вроде бы и много и выполнимо даже для новичка, но и немало и не будет скучно даже какому-то опытному практику.

У нас был отдельный проект – мы в течение нескольких лет выбирали отдельные локации в Москве и собирали по 200 человек на крышах, на мостах и выполняли эту практику. Один комплекс, он состоит в разных стилях, по-разному, там из 8-10 упражнений. Это там поднять руки, наклониться, прогнуться. Но это целый комплекс, и таких мы выполняем 108 раз.

А почему «Приветствие солнцу» называется?

Ну, это пошло из Индии….

Это просто название, или действительно что-то нужно посылать во Вселенную?

Кто как хочет, но это, в свою очередь, некая метафора - обращение к солнцу. Но каждый определяет это сам для себя, как правило, эту практику выполняют утром. Как в России есть зарядка, в Индии - Сурья Намаскар. На фестивале мы делаем массовую зарядку через то, что предлагают в Индии. Йога пошла именно оттуда.

Многие йоги - вегетарианцы, это обязательное требование или же нет? Обязательно ли отказываться от мяса, если ты хочешь следовать идее?

Как показывает практика, большинство людей, занимаясь йогой, как-то сами приходят к ощущению того, что они не хотят есть мясо и пить алкоголь, курить сигареты или употреблять какие-то наркотики. Йога – эта работа с твоим сознанием и умом, а все эти допинги, с физиологической точки зрения загрязнения организма, утяжеления его мясом, они вредят развитию человека через йогу.

СПРАВКА:

Рауф Асадов окончил Военно-инженерную академию имени Куйбышева в Москве. Второе образование по специальности «Городское муниципальное управление» получил в РАНХиГС при Президенте России. Практикует йогу с 2009 года. Сертифицированный инструктор национального альянса США, выпускник московской школы, преподаёт с 2013 года. Ведет занятия по водному курсу йоги и классы по хатха-йоге. Автор проекта Organic People. В январе 2015 года запустил проект «108 Сурья Намаскар». Занятия проходят каждое последнее воскресенье месяца. В этом же году организовал первый Международный день йоги.