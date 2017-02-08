Новосибирские кардиологи разработали новый сверхточный метод лечения аритмии

Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра (СФБМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) разработали радикально новый сверхточный метод хирургического лечения нарушений ритма сердца с помощью электрического тока, сообщает в среду пресс-служба центра.

«Он заключается в сверхточном воздействии электрическим током на активные очаги возникновения фибрилляции предсердий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расположение и функциональная активность ганглионарных сплетений (нервных узлов) автономной нервной системы при фибрилляции предсердий у каждого пациента индивидуальны.

«На сегодняшний день прооперировали около 20 пациентов с разными периодами наблюдения. Самый продолжительный – около семи месяцев. Пациент обратился с фибрилляцией предсердий. Мы провели лечение с помощью новой технологии. Через шесть дней результаты диагностики показали, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм. Данный результат позволяет говорить о первом мировом опыте персонифицированного лечения фибрилляции предсердий», — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника центра Александра Романова.

Специалист пояснил, что в течение последних десяти лет в СФБМИЦ интенсивно работали над выявлением причин фибрилляции предсердий, и за это время центр стал общепризнанным мировым лидером в ряде методик лечения аритмии. Новый метод предполагает индивидуальный подход в лечении и заключается в визуализации активных очагов автономной нервной системы пациентов с последующим точечным радиочастотным воздействием на них.

Специалисты центра интервенционной кардиологии планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов — для нового исследования набрано 45 пациентов, страдающих аритмией сердца. Помимо этого, в нем примут участие 15 волонтеров — абсолютно здоровых людей.