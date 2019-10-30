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Это вам не Хэллоуин или что можно приготовить из тыквы

Главная Огород
Новосибирск
13:56 30 Октября 2019
еда, традиция, праздник, овощи
Автор: Sibnovosti.ru
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Приближается праздник Хэллоуин, который традиционно будет отмечаться 31 октября. Неотъемлемым атрибутом Хэллоуина является "голова" из тыквы. Интернет портал www.sibnovosti.ru расскажет вам, какие блюда также можно приготовить из тыквы.

Пшенная каша с тыквой

Для приготовления вам понадобятся: 1 средняя тыква, 1,5 стакана пшена и вода. Сахар и соль добавить по вкусу.

Очищенная тыква нарезается небольшими кусочками. Пшено заливается водой и доводится до кипения, после чего добавляется тыква. Варить около 20 минут, после чего каша подается к столу вместе с маслом.

Тыквенный суп-пюре

Для приготовления вам понадобится: тыква 0,5 кг, картофель 2 шт, лук, морковь – по 1 шт, растительное масло 3 ст. ложки, вода или овощной бульон 500 мл. Соль и специи добавляются по вкусу.

Сперва следует нарезать тыкву лук, морковь, картофель мелкими кусочками. В разогретое масло сначала погружаем тыкву и оставляем минут на пять. Затем в сковородку кладем картофель. В последнюю очередь к тушёным овощам добавляем морковь и лук, специи и тушим в течение примерно 5 минут. Заливаем всё горячей водой или овощным бульоном и варим суп до готовности овощей около получаса.

Тыквенные оладья

Вам понадобятся: одна средняя тыква, два яйца, мука и сахар по 3 ст. ложки, шепотка соды, и растительное масло.

Очищенная тыква натирается на средней терке. В получившуюся массу вбиваются яйца и все перемешивается. Далее кладется сахар, мука и сода. Оладья жарятся на растительном масле на среднем огне до образования золотистой корочки.

Хапама – армянская фаршированная тыква

Вам понадобятся: одна тыква среднего размера, рис 300 гр, сливочное масло 80-90 гр, мед, курага, чернослив и изюм.

Сперва следует курагу и чернослив нарезать небольшими кусочками, а рис  промыть под холодной водой, положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала рис на 1–2 см, довести до кипения на сильном огне, затем убавить огонь до минимального и варить под крышкой 20 минут. На тыкве срезается верхушка и вычищаются семена. Затем тыква изнутри смазывается сливочным маслом. Далее на сковородке на масле следуют пару минут протомить курагу, чернослив и изюм, а затем добавить к ним рис и протомить еще около 5 минут. Далее начиняем рисом с сухофруктами тыкву и ставим ее на 1,5 часа запекаться в духовку при температуре 180 градусов. После вынимаем тыкву из духовки, разрезаем и подаем к столу.

Также из тыквы можно приготовить еще ни один десяток блюд, в частности: рагу, варенье, сухофрукты, компот и пр.

Фото pixabay.com

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