Это вам не Хэллоуин или что можно приготовить из тыквы

Приближается праздник Хэллоуин, который традиционно будет отмечаться 31 октября. Неотъемлемым атрибутом Хэллоуина является "голова" из тыквы. Интернет портал www.sibnovosti.ru расскажет вам, какие блюда также можно приготовить из тыквы.

Пшенная каша с тыквой

Для приготовления вам понадобятся: 1 средняя тыква, 1,5 стакана пшена и вода. Сахар и соль добавить по вкусу.

Очищенная тыква нарезается небольшими кусочками. Пшено заливается водой и доводится до кипения, после чего добавляется тыква. Варить около 20 минут, после чего каша подается к столу вместе с маслом.

Тыквенный суп-пюре

Для приготовления вам понадобится: тыква 0,5 кг, картофель 2 шт, лук, морковь – по 1 шт, растительное масло 3 ст. ложки, вода или овощной бульон 500 мл. Соль и специи добавляются по вкусу.

Сперва следует нарезать тыкву лук, морковь, картофель мелкими кусочками. В разогретое масло сначала погружаем тыкву и оставляем минут на пять. Затем в сковородку кладем картофель. В последнюю очередь к тушёным овощам добавляем морковь и лук, специи и тушим в течение примерно 5 минут. Заливаем всё горячей водой или овощным бульоном и варим суп до готовности овощей около получаса.

Тыквенные оладья

Вам понадобятся: одна средняя тыква, два яйца, мука и сахар по 3 ст. ложки, шепотка соды, и растительное масло.

Очищенная тыква натирается на средней терке. В получившуюся массу вбиваются яйца и все перемешивается. Далее кладется сахар, мука и сода. Оладья жарятся на растительном масле на среднем огне до образования золотистой корочки.

Хапама – армянская фаршированная тыква

Вам понадобятся: одна тыква среднего размера, рис 300 гр, сливочное масло 80-90 гр, мед, курага, чернослив и изюм.

Сперва следует курагу и чернослив нарезать небольшими кусочками, а рис промыть под холодной водой, положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала рис на 1–2 см, довести до кипения на сильном огне, затем убавить огонь до минимального и варить под крышкой 20 минут. На тыкве срезается верхушка и вычищаются семена. Затем тыква изнутри смазывается сливочным маслом. Далее на сковородке на масле следуют пару минут протомить курагу, чернослив и изюм, а затем добавить к ним рис и протомить еще около 5 минут. Далее начиняем рисом с сухофруктами тыкву и ставим ее на 1,5 часа запекаться в духовку при температуре 180 градусов. После вынимаем тыкву из духовки, разрезаем и подаем к столу.

Также из тыквы можно приготовить еще ни один десяток блюд, в частности: рагу, варенье, сухофрукты, компот и пр.

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