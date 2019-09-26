Как спасти яблочный урожай

В нынешнем году во многих регионах России выдался небывалый урожай яблок. Sibnovosti.ru рассказывает о том, как эффективно использовать этот урожай и сделать так, чтобы он не пропал, а пошел на пользу вашему здоровью.

Яблочное меню более чем широко, полезно и разнообразно.

Варенье: яблоки – 1 кг, сахар – 200-300 гр.

Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте тонкой соломкой либо натрите на терке. Далее пересыпьте сахаром и поставьте на плиту. Дайте закипеть, после чего убавьте огонь и варите не более 10–15 минут. Рекомендуется добавить корицу, которая прекрасно сочетается с яблоками. Разложите горячую массу в подготовленную тару и укупорьте.

Повидло: Яблоки — 1 кг, сахар – 200-300 гр.

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и семена. Мелко порежьте яблоки или натрите их на крупной терке. Яблоки засыпьте сахаром, накройте крышкой и оставьте минут на 30. По истечению времени поставьте емкость на плиту и доведите массу до кипения, убавьте огонь и проварите в течении 7-10 минут. Затем уберите с огня и остудите. Измельчите яблоки при помощи блендера до состояния пюре. В него насыпьте корицу и хорошо все перемешайте. Вновь поставьте емкость на плиту, поставьте маленький огонь и доведите консистенцию до кипения. Прокипятите в течении 10 минут. Затем перелейте повидло в стерилизованные банки.

Пюре «Неженка» со сгущенкой: Яблоки — 2 кг, сгущенное молоко — 100 мл, вода — 400 мл.

Вырежьте сердцевину, очистите от кожуры и удалите помятые места. Порежьте на дольки и поместите в кастрюлю. Налейте воду, доведите все до кипения, уменьшите огонь и проварите содержимое до размягчения плодов. Потом опустите блендер и измельчите яблоки. Добавьте сгущенное молоко, поставьте кастрюлю на огонь. Вновь доведите до кипения и проварите в течении нескольких минут. После чего продукт можно раскладывать по банкам.

Также из собранного урожая можно приготовить: сушеные яблоки, сок, самогон.

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