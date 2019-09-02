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Как собирать и хранить картофель

Главная Огород
Новосибирск
13:15 2 Сентября 2019
еда, овощи, хранение
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках рубрики «Огород» www.sibnovosti.ru начинают публикацию материалов о процессе приготовления различных домашних заготовок - варенья, солений и пр. Помимо этого, мы будем рассказывать вам о сборе осеннего урожая и правилах его хранения, а также о подготовке к дачному сезону 2020 года.

Первый материал посвящен правилам хранения картофеля, сбор которого уже идет полным ходом.

Выкапывать картофель следует в сухую погоду, желательно солнечную.

После сбора картофель необходимо рассыпать в тени на несколько часов, после чего его уже можно убирать на хранение в погреб.

Картошка должна храниться при температуре от нуля до плюс двух градусов.

В идеале ее хранить в деревянных ящиках. Если же такой возможности нет, то можно в мешках, которые следует раз в месяц перебирать.

Некоторые советуют положить в картофель сухую полынь, которая отпугивает мышей.

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