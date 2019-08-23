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Лунный календарь садовода на неделю 26 августа – 1 сентября

Главная Огород
Новосибирск
09:21 23 Августа 2019
фрукты, еда, овощи
Автор: Sibnovosti.ru
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 26 августа - 1 сентября, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

26 августа (убывающая Луна в Раке)  - лук, морковь, перец, капуста, редис, зелень; цветы.

27 августа (убывающая Луна в Раке) – лук, морковь, перец, капуста, редис, зелень; цветы.

28 августа (убывающая Луна в Тельце) – не рекомендуются посадки.

29 августа (Новолуние, Луна в Деве) – не рекомендуются посадки.

30 августа (Новолуние, Луна в Деве) – не рекомендуются посадки.

31 августа (Новолуние, Луна в Деве) – не рекомендуются посадки.

1 сентября (Растущая Луна в деве) – цветы.

ОТ РЕДАКЦИИ: Данным материалом www.sibnovosti.ru завершает публикацию Лунного календаря садового сезона 2019 года.

В дальнейшем мы продолжим и дальше информировать Вас об особенностях и специфике работ в саду и огороде в рубрике «Огород». Следите за нашими новостями.  

Фото с сайта www.ogorod-ural.ru

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