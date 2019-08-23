Лунный календарь садовода на неделю 26 августа – 1 сентября

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 26 августа - 1 сентября, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
26 августа (убывающая Луна в Раке) - лук, морковь, перец, капуста, редис, зелень; цветы.
27 августа (убывающая Луна в Раке) – лук, морковь, перец, капуста, редис, зелень; цветы.
28 августа (убывающая Луна в Тельце) – не рекомендуются посадки.
29 августа (Новолуние, Луна в Деве) – не рекомендуются посадки.
30 августа (Новолуние, Луна в Деве) – не рекомендуются посадки.
31 августа (Новолуние, Луна в Деве) – не рекомендуются посадки.
1 сентября (Растущая Луна в деве) – цветы.
ОТ РЕДАКЦИИ: Данным материалом www.sibnovosti.ru завершает публикацию Лунного календаря садового сезона 2019 года.
В дальнейшем мы продолжим и дальше информировать Вас об особенностях и специфике работ в саду и огороде в рубрике «Огород». Следите за нашими новостями.
Фото с сайта www.ogorod-ural.ru