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Лунный календарь садовода на неделю 19-25 августа

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Новосибирск
09:35 16 Августа 2019
фрукты, еда, овощи
Источник: sibnovosti.ru
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 19-25 августа, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

19 августа (убывающая Луна в Овне)  - не рекомендуются посадки.

20 августа (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются посадки.

21 августа (убывающая Луна в Тельце) – лук, редис, морковь; цветы.

22 августа (убывающая Лена в Тельце) – лук, редис, морковь; цветы.

23 августа (убывающая Луна в Тельце) – лук, редис, морковь; цветы.

24 августа (убывающая Луна в Близнецах) – перец.

25 августа (убывающая Луна в Близнецах) – перец.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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