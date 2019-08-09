Лунный календарь садовода на неделю 12-18 августа

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 12-18 августа, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

12 августа (растущая Луна в Козероге) - огурцы, редис, картофель, клубника; цветы.

13 августа (растущая Луна в Козероге) – редис, картофель; цветы.

14 августа (растущая Луна в Водолее) – не рекомендуются посадки.

15 августа (Полнолуние) – не рекомендуются посадки.

16 августа (убывающая Луна в Водолее) – лук, морковь, капуста.

17 августа (убывающая Луна в Рыбах) – лук, морковь, перец, капуста.

18 августа (убывающая Луна в Рыбах) – лук, морковь, перец, капуста.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru