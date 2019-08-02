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Лунный календарь садовода на неделю 4-11 августа

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Новосибирск
09:39 2 Августа 2019
овощи, еда, фрукты
Автор: Sibnovosti.ru
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 5-11 августа, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

5 августа (растущая Луна в Весах)  - капуста, клубника; цветы.

6 августа (растущая Луна в Весах) – капуста, клубника; цветы.

7 августа (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, баклажаны, чеснок, зелень, капуста, перец, клубника; цветы.  

8 августа (растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, баклажаны, чеснок, зелень, капуста, перец, клубника; цветы.  

9 августа (растущая Луна в Стрельце) – не рекомендуются посадки.

10 августа (растущая Луна в Стрельце) – не рекомендуются посадки.  

11 августа (растущая Луна в Козероге) – огурцы, чеснок, редис, картофель, клубника; цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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