Лунный календарь садовода на неделю 29 июля - 4 августа

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 29 июля – 4 августа, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

29 июля (убывающая Луна в Близнецах) - не рекомендуются посадки.

30 июля (убывающая Луна в Раке) – морковь, редис, картофель, зелень; цветы.

31 июля (убывающая Луна в Раке) – морковь, редис, картофель, зелень; цветы.

1 августа (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.

2 августа (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.

3 августа (растущая Луна в Деве) – цветы.

4 августа (растущая Луна в Деве) – цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru