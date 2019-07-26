Лунный календарь садовода на неделю 29 июля - 4 августа

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 29 июля – 4 августа, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
29 июля (убывающая Луна в Близнецах) - не рекомендуются посадки.
30 июля (убывающая Луна в Раке) – морковь, редис, картофель, зелень; цветы.
31 июля (убывающая Луна в Раке) – морковь, редис, картофель, зелень; цветы.
1 августа (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.
2 августа (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.
3 августа (растущая Луна в Деве) – цветы.
4 августа (растущая Луна в Деве) – цветы.
Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов
Фото с сайта www. 4samsung.ru