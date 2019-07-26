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Лунный календарь садовода на неделю 29 июля - 4 августа

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Новосибирск
09:17 26 Июля 2019
овощи, еда, фрукты
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 29 июля – 4 августа, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

29 июля (убывающая Луна в Близнецах)  - не рекомендуются посадки.

30 июля (убывающая Луна в Раке) – морковь, редис, картофель, зелень; цветы.

31 июля (убывающая Луна в Раке) – морковь, редис, картофель, зелень; цветы.

1 августа (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.

2 августа (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.

3 августа (растущая Луна в Деве) – цветы.  

4 августа (растущая Луна в Деве) – цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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