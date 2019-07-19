Лунный календарь садовода на неделю 22-28 июля

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 22-28 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

22 июля (убывающая Луна в Рыбах) - лук, морковь, редис, перец, картофель, капуста, зелень; цветы.

23 июля (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются посадки.

24 июля (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются посадки.

25 июля (убывающая Луна в Тельце) – лук, морковь, редис, картофель; цветы.

26 июля (убывающая Луна в Тельце) – лук, морковь, редис, картофель; цветы.

27 июля (убывающая Луна в Близнецах) – не рекомендуются посадки

28 июля (убывающая Луна в Близнецах) – не рекомендуются посадки

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru