Лунный календарь садовода на неделю 15-21 июля

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 15-21 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

15 июля (растущая Луна в Козероге) - лук, морковь, редис, капуста; цветы.

16 июля (растущая Луна в Козероге) – лук, морковь, редис, капуста; цветы..

17 июля (Полнолуние, Луна в Козероге) – не рекомендуются посадки.

18 июля (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуются посадки.

19 июля (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуются посадки.

20 июля (убывающая Луна в Рыбах) – лук, морковь, зелень; цветы.

21 июля (убывающая Луна в Рыбах) – лук, морковь, перец, капуста, картофель, редис, томаты, зелень; цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru