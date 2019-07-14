Лунный календарь садовода на неделю 15-21 июля

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 15-21 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
15 июля (растущая Луна в Козероге) - лук, морковь, редис, капуста; цветы.
16 июля (растущая Луна в Козероге) – лук, морковь, редис, капуста; цветы..
17 июля (Полнолуние, Луна в Козероге) – не рекомендуются посадки.
18 июля (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуются посадки.
19 июля (убывающая Луна в Водолее) – не рекомендуются посадки.
20 июля (убывающая Луна в Рыбах) – лук, морковь, зелень; цветы.
21 июля (убывающая Луна в Рыбах) – лук, морковь, перец, капуста, картофель, редис, томаты, зелень; цветы.
Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов
Фото с сайта www. 4samsung.ru