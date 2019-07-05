Лунный календарь садовода на неделю 8-14 июля

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 8-14 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
8 июля (Растущая Луна в Весах) - огурцы, картофель; цветы.
9 июля (Растущая Луна в Весах) – огурцы, картофель; цветы.
10 июля (Растущая Луна в Весах) – картофель; цветы.
11 июля (Растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, картофель, перец, лук, чеснок, баклажаны, зелень; цветы.
12 июля (растущая Луна в Скорпионе) – баклажаны, чеснок, лук, капуста; цветы.
13 июля (растущая Луна в Стрельце) – не рекомендуются посадки.
14 июля (растущая Луна в Стрельце) – не рекомендуются посадки.
Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов
Фото с сайта www. 4samsung.ru