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Лунный календарь садовода на неделю 8-14 июля

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Новосибирск
08:00 5 Июля 2019
еда, овощи, фрукты
Источник:
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 8-14 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

8 июля (Растущая Луна в Весах)  - огурцы, картофель; цветы.

9 июля (Растущая Луна в Весах) – огурцы, картофель; цветы.

10 июля (Растущая Луна в Весах) – картофель; цветы.

11 июля (Растущая Луна в Скорпионе) – огурцы, картофель, перец, лук, чеснок, баклажаны, зелень; цветы.

12 июля (растущая Луна в Скорпионе) – баклажаны, чеснок, лук, капуста; цветы.

13 июля (растущая Луна в Стрельце) – не рекомендуются посадки.

14 июля (растущая Луна в Стрельце) – не рекомендуются посадки.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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