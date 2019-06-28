Лунный календарь садовода на неделю 1-7 июля

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 1-7 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
1 июля (Новолуние, Луна в Раке) - не рекомендуются посадки.
2 июля (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.
3 июля (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.
4 июля (растущая Луна во Льве) – салаты, зелень: сбор части урожая.
5 июля (растущая Луна во Льве) – салаты, зелень: сбор части урожая.
6 июля (растущая Луна в Деве) – сбор части урожая; цветы.
7 июля (растущая Луна в Деве) – сбор части урожая; цветы.
Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов
Фото с сайта www. 4samsung.ru