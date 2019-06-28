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Лунный календарь садовода на неделю 1-7 июля

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Новосибирск
13:01 28 Июня 2019
овощи, фрукты, еда
Автор: Sibnovosti.ru
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 1-7 июля, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

1 июля (Новолуние, Луна в Раке)  - не рекомендуются посадки.

2 июля (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.

3 июля (Новолуние, Луна в Раке) – не рекомендуются посадки.

4 июля (растущая Луна во Льве) – салаты, зелень: сбор части урожая.

5 июля (растущая Луна во Льве) – салаты, зелень: сбор части урожая.

6 июля (растущая Луна в Деве) – сбор части урожая; цветы.

7 июля (растущая Луна в Деве) – сбор части урожая; цветы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www. 4samsung.ru

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