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Лунный календарь садовода на неделю 24-30 июня

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Новосибирск
08:16 21 Июня 2019
овощи, еда, сады, фрукты
Источник:
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Портал www.sibnovosti.ru  публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 24-30 июня, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.

24 июня (убывающая Луна в Рыбах)  - морковь, редис, картофель; саженцы смородины, крыжовника, клубники и земляники; цветы.

25 июня (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются работы.

26 июня (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются работы.

27 июня (убывающая  Луна в Овне) – не рекомендуются работы.

28 июня (убывающая Луна в Тельце) – лук, морковь, редис, картофель: саженцы смородины, крыжовника, клубники и земляники; цветы.

29 июня (убывающая Луна в Тельце) – морковь, картофель, редис; саженцы смородины, крыжовника, клубники и земляники; цветы.

30 июня (убывающая Луна в Близнецах) – не рекомендуются работы.

Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов

Фото с сайта www.ogorod-ural.ru

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