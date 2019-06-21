Лунный календарь садовода на неделю 24-30 июня

Портал www.sibnovosti.ru публикует еженедельный «Лунный календарь садовода» на период 24-30 июня, чтобы помочь читателям разобраться, какие дни в зависимости от влияния Луны будут благоприятными для работы в саду и огороде.
24 июня (убывающая Луна в Рыбах) - морковь, редис, картофель; саженцы смородины, крыжовника, клубники и земляники; цветы.
25 июня (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются работы.
26 июня (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются работы.
27 июня (убывающая Луна в Овне) – не рекомендуются работы.
28 июня (убывающая Луна в Тельце) – лук, морковь, редис, картофель: саженцы смородины, крыжовника, клубники и земляники; цветы.
29 июня (убывающая Луна в Тельце) – морковь, картофель, редис; саженцы смородины, крыжовника, клубники и земляники; цветы.
30 июня (убывающая Луна в Близнецах) – не рекомендуются работы.
Материал подготовлен на основе справочников и календарей садоводов
Фото с сайта www.ogorod-ural.ru